RAMAZAN İMSAKİYE
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Aldatmak’ın Zeliş’i Selin Kahraman’ın büyük aşkı bakın kim çıktı!

Aldatmak’ın Zeliş’i Selin Kahraman’ın büyük aşkı bakın kim çıktı!
23.03.2023 23:25

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Kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Vahide Perçin, Burcu Söyler ve Feyza Sevil Güngör gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sergilediği performansla dikkat çeken Selin Kahraman'ın hayatı ise merak konusu oldu. Dizide Zeliş karakterini canlandıran oyuncu hakkında en çok "Selin Kahraman'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla sevgili olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı.

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