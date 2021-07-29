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'Aklını alırım hizaya gel' Gülben Ergen fit fiziğiyle instagramdan bombaladı!

'Aklını alırım hizaya gel' Gülben Ergen fit fiziğiyle instagramdan bombaladı!
29.07.2021 17:38
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'Aklını alırım hizaya gel' Gülben Ergen fit fiziğiyle instagramdan bombaladı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, özellikle son dönemlerde yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Derin yırtmaçlı ve bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ergen, 3 fotoğrafını kolajlayıp takipçilerinin beğenisine sundu. Ergen, 'Sol baştaki kilo verdm çok mutluyum, ortadaki hizaya gel aklını alırım, sağdaki 'ben' yazarak instagramdan bombaladı. İşte fit fiziğiyle instagrama damga vuran Gülben Ergen'in ses getiren paylaşımı...


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