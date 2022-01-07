Akın Akınözü’nün annesi bakın kim çıktı! Meğer oda oyuncuymuş...

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü, son olarak başrollerini Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral ile paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Akın Akınözü'nün hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Sandra Pestemalciyan ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Akınözü hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi...