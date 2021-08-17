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‘Akça Hatun geliyor’! Fahriye Evcen, ‘Alp Arslan’ dizisinin setinden at üstünde poz verdi!

‘Akça Hatun geliyor’! Fahriye Evcen, ‘Alp Arslan’ dizisinin setinden at üstünde poz verdi!
17.08.2021 18:07
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Fahriye Evcen, ‘Alp Arslan’ dizisinin setinden at üstünde poz verdi! 3 yıl sonra yeniden ekranlarda boy gösterecek olan 35 yaşındaki Fahriye Evcen, aksiyon derslerine başladı. Bodrum'daki tatilini sonlandıran güzel oyuncunun at üzerinde ve kılıç eğitimi alırken görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ay sonunda da sete çıkacak olan Alp Arslan dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte Alp Arslan dizisinin Akça Hatun'u Fahriye Evcen'den çok konuşulan fotoğraflar...


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