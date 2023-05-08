AK Parti Edirne mitingi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de önemli açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyona sert tepki gösteren Erdoğan, "7'li koalisyona sert tepki gösteren Erdoğan, "Görüyorsunuz, CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor dişe diş kana kan diye slogan atıyor. Her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor" ifadelerini kullandı. 7'li koalisyonun kaybedeceğini anlayınca çamura yattığını söyleyen Erdoğan, "Milleti tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar" şeklinde konuştu.