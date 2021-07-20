Ajda Pekkan, Belarus'ta sahne aldı: 1 milyon 250 bin lirayı cebine indirdi

Ajda Pekkan, kural bozdu. Süperstar, konser için Belarus'un yolunu tuttu. Pekkan, önceki gece Egemen Mustafa Şener'in ev sahipliğinde Belarus Minsk'teki Double Tree By Hilton Otel & Casino'da sahne aldı.

Coronavirüs korkusu yüzünden aylarca kendisini eve kapatan ve dostlarıyla bile arasına mesafe koyan Ajda Pekkan, kural bozdu.

Süperstar, konser için Belarus'un yolunu tuttu.

Pekkan, önceki gece Egemen Mustafa Şener'in ev sahipliğinde Belarus Minsk'teki Double Tree By Hilton Otel & Casino'da sahne aldı.

KORKUSUNU YENDİ

Cihan Nacar imzalı kostümü ile dikkat çeken Pekkan, yaklaşık iki saat boyunca geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi.

Coronavirüs tedbirlerinin neredeyse alınmadığı ülkede korkusuzca konser veren Ajda Pekkan'ın serveti cebine indirdiği öğrenildi.

65 yaşındaki Süperstar'ın 1 milyon 250 bin lira aldığı iddia edildi.