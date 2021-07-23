‘Ah spam zalım spam’ Ebru Şahin’den kahkahalı pozlar! Sevgilisi Cedi Osman ile birlikte güzel havanın ve denizin tadını doyasıya çıkaran oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak Ebru Şahin'in paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. Yeşil bikinisi ile kahkaha atarken verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Şahin, kendisine gelen spamlara gönderme yaparak bir nevi sevenlerinden destek istedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma yoğun ilgi göstererek kısa sürede 15 bine yakın yorum yaptı. İşte o paylaşım...