''Ağzı kulaklarında'' Merve Boluğur yeni sevgilisiyle yakalandı! Aşk Orucunu bozan Merve'nin yeni aşkı bakın kim çıktı

Merve Boluğur yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın kim çıktı! Oyunculuktan şarkıcılığa soyunan Merve'nin ağzı kulaklarında... 2015 yılında dünyaevine girdiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 2017'de boşanan ve uzun süredir aşka kapılarını kapatan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Muhabirlerin, "Merve Hanım'ın kalbini nasıl çaldınız?" sorusu üzerine ünlü oyuncudan dikkat çeken bir cevap geldi. Boluğur önceki akşam Instagram'dan paylaştığı mayolu kareleri ile adından söz ettirmişti. O kareleri çeken kişinin de sevgilisi olduğu ortaya çıktı.