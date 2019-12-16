Haberler Video Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'ya hapis şoku! İş yeri mühürlendi

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'ya hapis şoku! İş yeri mühürlendi

16.12.2019 12:33

Kişisel gelişim kitaplarıyla ve Adriana Lima ile birlikteliğiyle tanınan Metin Hara'ya 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı. Metin Hara, diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi. Adriana Lima'nın eski sevgilisi Türk yazar Metin Hara'nın 6 ay hapsi istendi. 37 yaşındaki Metin Hara'nın iş yeri de mühürlendi.


Adriana Lima ile birlikteliğiyle gündeme gelen ve kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan Metin Hara'nın hapsi isteniyor. Düşünce gücüyle tedavi konularında kitapları olan Metin Hara, diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi.

Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Hara'yı BİMER'e şikayet etti. Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlenen Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını daha geniş kitlelere duyuran Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açılarak 6 ay hapsi istendi.

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