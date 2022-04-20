Adriana Lima 3. çocuğunun cinsiyetini önceki gün sosyal medya hesabından açıklamıştı! Defileye çıkan ünlü modelin göbek şovu olay oldu. Adriana Lima'nın karın kasını görenler, "Bebek de spor yapıyor içeride herhalde" yorumları yaptı. Üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran dünyaca ünlü model Adriana Lima, beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Marko Jaric'le yaptığı evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan Adriana Lima, sevgilisi Andre Lemmers ile yeni bebeğini kucağına almak için oldukça heyecanlı...