‘Adana alev aldı’ Songül Karlı kıyafetiyle derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile olay oldu

Songül Karlı, koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra ilk kez sahne aldı. Adana'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sahne için derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah bir elbise tercih eden Karlı, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının iddialı elbisesi ile verdiği poz, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın dikkat çeken sahne elbisesi…

Songül Karlı, koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra ilk kez sahne aldı.

Adana'da sevenleriyle bir araya gelen ünlü şarkıcı, sahne için derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah bir elbise tercih etti.

İddialı elbisesiyle sahne öncesi poz veren Karlı, o kareyi Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.

İddialı elbisesiyle sahne öncesi poz veren Karlı, o kareyi Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Hayranları, düzgün fiziği ile dikkat çeken Karlı'ya iltifat yağdırdı. Takipçileri, ünlü şarkıcıya "Hem ses hem güzellik… Şahane kadın", "Adana alev aldı", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumlarında bulundu.

Cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Karlı, yine sosyal medyayı salladı.