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''Adalet tecelli etti'' Günel'den Reza Zarrab ve Ebru Gündeş açıklaması

''Adalet tecelli etti'' Günel'den Reza Zarrab ve Ebru Gündeş açıklaması
02.06.2021 12:01
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Ebru Gündeş’le Reza Zarrab boşanmasıyla gözlerin çevrildiği Günel, esti gürledi. Zarrab’ın kendisini Gündeş’le aldattığını hatırlatan Azerbaycanlı şarkıcı, ‘Adalet tecelli etti. Ne ekersen onu biçersin’ dedi…


Şarkıcı Günel ve Reza Zarrab arasında yıllar önce 8 yıllık bir ilişki olmuş; ancak Zarrab evlilik yolunda ilerlediği Günel'le olan ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırarak Ebru Gündeş'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Gündeş ile Zarrab'ın boşanmasının ardından gözlerin çevrildiği Günel ise önceki gün yaptığı açıklamalarla Gündeş'i hala affetmediğini gözler önüne serdi:

"Dubai'de gelinlik provası yaparken aldatıldığımı öğrenmiştim. Adalet tecelli etti. Susmak en büyük intikamdır. Ben o dönemler çok üzüldüm ama görüyorum ki ne ekersen onu biçersin. Ebru Gündeş'in pişmanlığı var ise bu onun problemidir. Ben herkesi bağışladım ve Allah'a havale ettim. Geçmişte yanımda olmayanlar bugün destek oluyorlar akılları neredeydi."

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