Haberler Magazin Videoları Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler! Masterchef Murat bu kez haddini aştı 'oğlum...!' Yaka silkti 'Acun'un hayatından şüpheliyim'

Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler! Masterchef Murat bu kez haddini aştı 'oğlum...!' Yaka silkti 'Acun'un hayatından şüpheliyim'

Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler! Masterchef Murat bu kez haddini aştı 'oğlum...!' Yaka silkti 'Acun'un hayatından şüpheliyim'
22.11.2021 16:57
Ana Sayfa 00:23
Annesi güzelliğiyle kızını...
Ana Sayfa 00:24
Kartal'da 5 çılgın genç...
Ana Sayfa 02:03
BAE'den Türkiye'ye kritik...
Ana Sayfa 01:03
Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına...
Ana Sayfa 00:28
Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü...
Ana Sayfa 01:04
TEM’de katliam gibi kazanın...
Ana Sayfa 00:59
Binanın çatısı alev alev yandı
Ana Sayfa 01:58
PKK'nın bitişini duyurdu
Ana Sayfa 00:22
Eren Kış-7 operasyonu başladı
Ana Sayfa 01:02
İznik çiftçilerinin başı...
Ana Sayfa 04:51
1 tonluk dana hastanelik etti!
Ana Sayfa 01:07
Balıkesir'de gökyüzünde...

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'in gelmiş geçmiş en olaylı yarışmacılarından biri oldu Murat Özdemir. Hayatlarımızda o dönem Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz ile giren Murat Özdemir'in nasıl biri olduğu zaten o günlerden belliydi. Zira o yarışmada bile Onur Büyüktopçu onu kovmuştu. Sonrasında Masterchef'le çıktı karşımıza. Orada da yaptığı hareketler normal değildi. Sonrasında birbirinden beter skandallara imza attı. Instagram canlı yayınında bir papağana zarar veren Murat Özdemir sonrasında polis memurlarına rüşvet teklif ettiği görüntülerle magazin gündeminde yer almıştı. Ancak gelin görün ki Murat Özdemir'in tek bir hedefi var. O da Acun Ilıcalı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA