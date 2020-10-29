Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan şok hareket! Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile düğün fotoğrafını paylaşınca...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına Londra'ya giden Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum günü paylaşımları ile gündeme gelmiş, ardından ise eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram'dan kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşmıştı. Doğum günü paylaşımlarının içinde Acun Ilıcalı ile düğün fotoğrafı da olan Şeyma Subaşı'nın ardından, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Çağla Ayça Altunkaya Instagram hesabına Acun Ilıcalı ile fotoğrafını ekledi.