Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan Şeyma Subaşı kokan hareketler! Şeyma'nın gidemediği Coachella 2023'e giden Çağla...

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti.Daha sonra Acun Ilıcalı o iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.Ayça Çağla Altunkaya'nın 42 bin 450 TL'lik elbisesi de çok konuşulmuştu.

Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ise sık sık merak konusu oluyor.

ÇAĞLA COACHELLA'DA

Kısa süre önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen genç sevgili festival tarzıyla dikkat çekti.

Zaman zaman eski eş Şeyma Subaşı'ya benzetilen Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzını görenler yorum yağdırdı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı görenler "Şeyma'nın izinde", "Çok Şeyma Subaşı vibe'ı aldım" yorumlarında bulundu.

SİLİKON MU TAKTIRDI?

Sosyal medya hesabı kilitli olan Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar kendini spora verdi. Spor yaptığı anları paylaşan genç sevgilinin son hali de dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisini görenler "Göğüs estetiği mi yaptırmış sanki" yorumlarında bulundu.

1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya daha önce de estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.

"ŞEYMA GİTTİ AYÇA GELDİ"

Sosyal medyanın diline düşen Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı. Ayça Çağla Altunkaya'nın çok merak elbisesinin fiyatı 41.950 TL. Genç sevgilinin elbisesinin fiyatını görenler "Şeyma gitti Ayça geldi","Parayı veren ne de olsa Ayça değil" yorumları yaptı.

Elbisenin fiyatı çok konuşulurken bu kez Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu.

Daha önce ergenlik dönemlerine şahit olduğumuz Ayça Çağla'nın, yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz olduğu belirtilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Birçok kullanıcı, Altunkaya'nın estetik müdahaleler geçirdiğini savundu.