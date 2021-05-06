RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı’nın merak edilen malikanesi! Görenler inanamadı…

Acun Ilıcalı’nın merak edilen malikanesi! Görenler inanamadı…
06.05.2021 19:22
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''Sahtekarlık, dolandırıcılık,...
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Acun Ilıcalı'nın evinde yok yok! Göl, havuz, golf sahası, köpek balığı ve daha bir sürü şey... Sosyal medya fenomeni Hayrettin, Acun Ilıcalı'nın Dominik'teki evine baskın yaptı. Kısa sürede sosyal medya gündemine düşen malikanede golf sahası ve göl bulunması şaşırtırken, Acun Ilıcalı'nın Survivor'da yarışmacıların yayına giderken bindiği, kişisel denizaltı aracı olarak da bilinen Seabreacher dikkat çekti. Şekli itibariyle köpek balığı ve yunusu andıran bu alet, 5 metreden fazla uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip olabiliyor. İşte Acun Ilıcalı'nın Dominik'te yaşadığı malikane...


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