Haberler Magazin Videoları Acun Ilıcalı'nın kalbini fethetmiş Hülya Avşar öpücüklere boğmuştu! Yusuf koca adam oldu

Acun Ilıcalı'nın kalbini fethetmiş Hülya Avşar öpücüklere boğmuştu! Yusuf koca adam oldu

Acun Ilıcalı'nın kalbini fethetmiş Hülya Avşar öpücüklere boğmuştu! Yusuf koca adam oldu
20.07.2023 22:05

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:15
MasterChef'in İtalyan şefi...
Magazin 00:27
7 yıl önce evlenen Ezgi Sertel...
Magazin 00:51
Yüce Honos'un son hali üzdü!...
Magazin 00:11
Hülya Avşar ve Kaya...
Magazin 00:27
Pınar Altuğ'dan tekne...
Magazin 01:07
Kanser olduğunu açıklayan...
Magazin 04:46
Son yolculuğuna uğurlandı!...
Magazin 02:11
3. derece siroz olan Ufuk...
Magazin 00:13
Serdar Ortaç: "Ödemiyorum lan"
Magazin 00:13
Kısacık kestirdiği saçlarıyla...
Magazin 00:14
Serdar Ortaç az kalsın evini...
Magazin 00:08
Nilperi Şahinkaya meslektaşı...

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de Yusuf Baran Aygün'dü. Yetenek Sizsiniz'e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Yusuf Baran'a sempatiliğiyle kalpleri kazanmış, defalarca "Acun Bey" demesiyle hafızalara kazınmıştı. Yarışmadan yıllar sonra ortaya çıkan Yusuf Baran Aygün'ün değişimi herkesi şaşırttı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA