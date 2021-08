Hasan Can Kaya'dan validesine jest! Acun Ilıcalı'nın Ulus Yeşil Evler'deki tripleks villasını satışa çıkardığını geçtiğimiz aralık ayında magazin gündeminde yerini almıştı. O ev satıldı, evin yeni sahibi ise komedyen Hasan Can Kaya! Aylardır satışta olan Acun Ilıcalı'nın villasını Kaya satın aldı. Hasan Can Kaya, kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. İşte o ev...