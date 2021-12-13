Acun Ilıcalı'nın aile paylaşımında dikkat çeken detay! Görenler yorumsuz kalamadı! Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa'nın...

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan bir ilk... TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı bunun tam aksine ailesini gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Sosyal medya hesabını daha çok işiyle ilgili kullanan Acun Ilıcalı'dan bir ilk geldi. Ilıcalı önceki akşam sosyal medya hesabından maaile fotoğraf paylaştı. Acun Ilıcalı'nın fotoğraflarından birinde kızı Melisa'nın tırnaklarını görenler sosyal medyada yorum yapmaktan geri durmadı.