Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'yı küplere bindirecek hareket! Kanlı bıçaklı olduğu ablasının kızının doğum gününü sevgilisiyle kutladı

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle evleneceği iddia edilen Acun Ilıcalı son dönemde yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Bu paylaşımların çoğunun da Şeyma Subaşı'yla alakalı olması dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgili Ayça Çağla Altunkaya'nın kızı Melisa'ya sarmaş dolaş anlarını paylaşan Ilıcalı bu kez, Subaşı'nın kanlı bıçaklı olduğu ablası Kübra Açıl'ın kızına doğum günü partisi düzenledi.