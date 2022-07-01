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Acun Ilıcalı’dan Batuhan Karacakaya’nın annesine sert sözler: Oğlu kazanamadığı zaman biz suçlu oluyoruz

Acun Ilıcalı’dan Batuhan Karacakaya’nın annesine sert sözler: Oğlu kazanamadığı zaman biz suçlu oluyoruz
01.07.2022 00:09 - Son Güncelleme: 01.07.2022 00:20

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Survivor yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya'nın Gülhayat Karacakaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Anne Karacakaya, Batuhan'ın elenmesinin ardından "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun" diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Batuhan fanları Gülhayat Karacakaya'ya destek verirdi. Hiç beklenmedik bir hamlede bulunan Acun Ilıcalı, Gülhayat Karacakaya'ya Survivor All Star 2022 yarışmasının final gecesinde cevap verdi. Milyonların önünde açıklama yapan Acun Ilıcalı, sosyal medyayı ikiye böldü.

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