Acun Ilıcalı sevgilisi için paraya kıyıyor 'yengeye feda olsun' Ayça Çağla Altunkaya'yı tutup kolundan çekmişti! O gece...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, Altın Kelebek Ödül Gecesi'ne geldi.

Son dönemde kendini spora verdiği ve göğüslerine silikon yaptırdığı söylenen Ayça Çağla Altunkaya yine utangaç tavırlarıyla dikkat çekti.

Sevgilisi muhabirlerle konuşmak için hazırlanırken kendisi arkada durmak için hamle yapınca Ilıcalı'nın müdahale ettiği Ayça Çağla Altunkaya gecede şıklığıyla da dikakt çekti.

Siyah süper mini bir elbise ve küçücük bir çanta tercih eden genç ismin elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.Ayça Çağla Altunkaya bu elbise için tam 42 bin 450 TL ödemiş. Sosyal medyada gündem olan elbisenin fiyatını duyanlar "Yengeye feda olsun", "Yeni bir Şeyma", "Acun sağ olsun" yorumlarında bulundu.

SİLİKON MU TAKTIRDI?

Sosyal medya hesabı kilitli olan Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar kendini spora verdi. Spor yaptığı anları paylaşan genç sevgilinin son hali de dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisini görenler "Göğüs estetiği mi yaptırmış sanki" yorumlarında bulundu.

1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya daha önce de estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.

"ŞEYMA GİTTİ AYÇA GELDİ"

Sosyal medyanın diline düşen Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı. Ayça Çağla Altunkaya'nın çok merak elbisesinin fiyatı 41.950 TL. Genç sevgilinin elbisesinin fiyatını görenler "Şeyma gitti Ayça geldi","Parayı veren ne de olsa Ayça değil" yorumları yaptı.

Elbisenin fiyatı çok konuşulurken bu kez Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu.

Daha önce ergenlik dönemlerine şahit olduğumuz Ayça Çağla'nın, yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz olduğu belirtilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.