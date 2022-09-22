Acun Ilıcalı kızıyla birlikte motosiklet kazası geçirdi! İşte son sağlık durumu...

Saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi.
Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.
AMELİYAT EDİLECEK
Kolu kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı.
Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet, İstanbul Sarıyer'de bir otomobille çarpıştı. Kazada Ilıcalı'nın kolu kırıldı ve ameliyatla platin takıldı.