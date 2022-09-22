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Acun Ilıcalı kızıyla birlikte motosiklet kazası geçirdi! İşte son sağlık durumu...

Acun Ilıcalı kızıyla birlikte motosiklet kazası geçirdi! İşte son sağlık durumu...
22.09.2022 20:40

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Annesi İlknur ve babası Erün Ilıcalı'yı da bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'nın hayatının dönüm noktası da bir kazaydı. Sarıyer'de kızı Banu Ilıcalı ile motosikletle ilerlediği sırada ters yönden gelen bir araçla çarpışan Acun Ilıcalı'nın son sağlık durumu merak ediliyor. İşte ameliyat olacağı açıklanan Acun'un son durumu...

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Saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi.

Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

AMELİYAT EDİLECEK

Kolu kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet, İstanbul Sarıyer'de bir otomobille çarpıştı. Kazada Ilıcalı'nın kolu kırıldı ve ameliyatla platin takıldı.

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