Acun Ilıcalı kızıyla birlikte motosiklet kazası geçirdi! İşte son sağlık durumu...

Annesi İlknur ve babası Erün Ilıcalı'yı da bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'nın hayatının dönüm noktası da bir kazaydı. Sarıyer'de kızı Banu Ilıcalı ile motosikletle ilerlediği sırada ters yönden gelen bir araçla çarpışan Acun Ilıcalı'nın son sağlık durumu merak ediliyor. İşte ameliyat olacağı açıklanan Acun'un son durumu...