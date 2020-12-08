Acun Ilıcalı kızı seviyor diye o diziyi yeniden çekiyor! "Kızı üşüyor diye para yakıp evi ısıtan Pablo Escobar bak işine kardeşim"

Acun Ilıcalı kızı Melisa istiyor diye o diziyi yeniden çekiyor! Bir YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için çekeceği Sihirli Annem dizisi hakkında yaptığı itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın Sihirli Annem dizisi hakkında,"Kızım Melisa dizinin eski bölümlerini soluksuz izliyordu, ben de yenisini çekeyim dedim"sözleri kısa sürede sosyal medyada komik yorumları da beraberinde getirdi. İşte Pablo Escobar'ın kızı üşüyor diye para yakıp evi ısıtmasına benzetilen Acun Ilıcalı'nın, Sihirli Annem açıklaması...

"Kızı üşüyor diye para yakıp evi ısıtan Pablo Escobar bak işine kardeşim" dedirten açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Bir YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için çekeceği Sihirli Annem dizisi hakkında açıklamalarıyla dikkat çekti.

Yepyeni oyuncu kadrosu ile Sihirli Annem dizisinin çekimlerinin başladığını ifade eden Acun Ilıcalı, "Geçen Melisa'yla kahvaltıdayız, 'Sihirli Annem' seyrediyor. Eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, eski bölümleri nefes almadan seyrediyor. 'Madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım' dedim. Hemen yapımcımızı aradım, o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuştu.

Tabii Acun Ilıcalı'nın Sihirli Annem sözlerinin ardından sosyal medyada komik yorumlar gecikmedi.

Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, büyük kızı Banu'dan da bir toruna sahip...

Ilıcalı'nın 3 evliliğinden 4 kızı bulunuyor.