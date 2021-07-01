Acun Ilıcalı aşk tatilinde! Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya yatla geldi hız teknesiyle gitti

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan deniz üstünde şov! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı, Survivor final bölümü ile Türkiye'ye dönüş yaptı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte soluğu Çeşme'de alan Ilıcalı, plajın önüne demirlediği Survivor adlı yatında yakın dostları ile yemek yedi ardından ikili hız teknesine binerek denize açıldı. İşte kolundaki saattin fiyatından tutun sahip olduğu ev ve araçlarla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ile görüntülendiği o anlar...