ABD'li oyuncu Julianne Hough'un John Amaral terapisindeki tüyler ürpertici görüntüleri sosyal medyayı salladı 24.01.2020 14:36

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Formu'nda, gündem sadece ekonomi değil. İlginç etkinlikler düzenlenen Davos Zirvesi'nde, yer alan isimler arasında Hollywood ünlüleriyle çalışarak adını duyuran alternatif tıp uzmanı John Amaral da vardı. Ünlü oyuncu ve dansçı Julianne Hough’la birlikte bir enerji terapisi sunumu yapan Amaral, sergilediği performansla sosyal medyanın gündemine oturdu.