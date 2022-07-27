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90'ların mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bikinisi ile Bodrum'da yakalandı! Esin Moralıoğlu'nun son hali şoke etti

90'ların mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bikinisi ile Bodrum'da yakalandı! Esin Moralıoğlu'nun son hali şoke etti
27.07.2022 15:35

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Esin Moralıoğlu son haliyle şoke etti. 1990'da mankenler kraliçesi seçilen eski manken Esin Moralıoğlu, bikinili yakalandı! Tek başına Çeşme'de tatil yaparken görüntülenen Esin Moralıoğlu, daha önce evrdiği bir röportajda, "Yüzüme botoks yaptırıyorum. Çünkü çok enerjik ve mimikleriyle yaşayan bir kadınım. Ekranı özlemiyorum. Benim içimde bir artist yok. Birçok insan yanıldı. Beni filmlerde oynattılar ama sanatçılık başka türlü bir şey. Onu giyinirsin. Ben iyi bir tüccarım." sözleri ile dikkat çekmişti. İşte mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu'nun son hali...

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