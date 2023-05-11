7 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda ilk poz! “Aylar sonra ilk kez bebeği gördük”

Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver,12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Nikahtan kısa süre sonra bebek beklediği ortaya çıkan ve şimdilerde 7 aylık hamile olan oyuncu, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımda bulundu. Yeni yaşını kutlayan Enver, karnı burnunda pozunu da ilk kez yayınladı. Oyuncunun büyüyen göbeğini gören bir takipçisi "Aylar sonra ilk kez bebeği gördük" yorumunda bulundu. İşte Aslı Enver'in karnı burnunda son hali...