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60'lık babaanne Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık'ın oğluna bakın 'aynı dedesi' dedirtiyor!

60'lık babaanne Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık'ın oğluna bakın 'aynı dedesi' dedirtiyor!
25.01.2022 19:02

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Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık'ın oğluna bakın 'aynı dedesi' dedirtiyor! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye 40 yaşında evladı Birgül'ü kucağına almıştı. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan Kibariye için şu sıralar hayat gayet güzel. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu ve bir yıl sonra kızı dünyaya geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüşen Birgül'ün oğlu Aras'ı görenler dedesine benzeriyor. Peki; Kibariye kimdir? İşte elektriği olmayan bir gecekonduda yoksul bir hayat süren ve o günleri geride bırakan Kibariye'nin hayat hikayesi ve şimdilerde büyük aşkı olan torunu Aras...

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