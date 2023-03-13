6 aylık hamile olan Aslı Enver’in son hali ortaya çıktı! “Hamilelik çok yakışmış...”

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen yıl Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Düğün karelerini Instagram'da yayınlayarak evlendiğini duyuran Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıktı. Bir kız bebek bekleyen ve şimdilerde 6 aylık hamile olan Aslı Enver, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken "Hamilelik çok yakışmış" yorumu yapıldı.