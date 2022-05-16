6 aylık hamile Demet Evgar göbek attı! O anlar sosyal medyayı salladı

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile altı senedir devam eden birlikteliklerini 17 Mart'ta evlilikle taçlandırmıştı. İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, geçen günlerde 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak gündem olmuştu. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu şimdi ise kına gecesi yaptı. Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın son hali de çok konuşuldu. İşte Demet Evgar'ın kına gecesinden ilk görüntüler...