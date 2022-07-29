Haberler Magazin Videoları 58 yaşındaki Hülya Avşar sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ile poz verdi! Fit halini gören bir daha baktı! “Frikik mi o?”

58 yaşındaki Hülya Avşar sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ile poz verdi! Fit halini gören bir daha baktı! “Frikik mi o?”

58 yaşındaki Hülya Avşar sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ile poz verdi! Fit halini gören bir daha baktı! “Frikik mi o?”
29.07.2022 09:59

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Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde sahne kostümleriyle de dikkat çeken Avşar kızı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Avşar, sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ve derin yırtmaçlı eteğiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poza "Yıllara meydan okuyor", "Frikik mi o?", "Gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı. İşte Hülya avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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