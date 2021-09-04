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57’lik Hülya Avşar’dan cesur pozlar! Gören dönüp bir daha baktı…

57’lik Hülya Avşar’dan cesur pozlar! Gören dönüp bir daha baktı…
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57’lik Hülya Avşar’dan cesur pozlar! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla olay oldu. Spor sonrası merdivenlerde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Avşar, adeta sosyal medyayı salladı. Beyaz tişörtünün altına hiçbir şey giymeden objektiflere poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Fit hali ile dikkat çeken Avşar'ın iddialı pozları için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. Sıfır makyaj poz veren oyuncunun doğal hali de beğeni topladı. İşte Hülya Avşar'ın o pozları....


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