55’lik Hakan Ural merhum annesini paylaştı! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı

16 yaşındayken mankenlik yapmaya başlayan ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 1988-1999 şarkıcı Sibel Can ile evli kalan Ural, oğlu Engincan Ural ve kızı Melisa Ural'ı genç yaşta kucağına aldı. 2005'te ise Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten Gisela Ural adında bir evladı daha oldu. Çocuklarıyla yayınladığı fotoğraflarla da sık sık magazin gündeminde yer alan Ural, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, annesi ile yıllar önceki karesini yayınladı. Ural'ın annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.