5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! Hadise bu kez kalça dansıyla gündemde! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: “Hareketleri berbat...”

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 5 dakikada son bulan Hadise, hem ayrılık sürecinde hem de boşanma sonrasında sık sık gündem olmuştu. Adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk dedikodularına karışan şarkıcı, yasak aşk iddialarıyla uzun süre adından söz ettirmişti. İddiaları net bir dille yalanlayan Hadise, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kalça dansını yayınlayan şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem olurken tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Giyim berbat, hareketler berbat" derken başka biri "Bu arkayı sallamak da moda" ifadelerini kullandı. İşte Hadise'nin çok konuşulan dansı ve gelen tepkilerden bazıları...