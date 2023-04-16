5 ay önce doğum yapmıştı! 3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı minik bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! Hakan Ural’ın biricik partneri...

Bir yarışma programında keşfedildikten sonra sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında Mustafa Namlı ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten üç evladı olan Namlı, en küçüğünü 5 ay önce kucağına aldı. Doğumdan sonra ekranlara dönen Namlı, formda haliyle herkesi şaşkına çevirerek uzun süre gündem oldu. Ünlü sunucu şimdi ise minik bebeğiyle gündeme geldi. Namlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. Minik Aren sevimli halleriyle kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'nın minik bebeği Aren...