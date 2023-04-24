Haberler Magazin Videoları 49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...
24.04.2023 16:51

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:21
Solmaz Çiros’ın son hali olay!
Magazin 00:10
Hülya Avşar transparanda sınır...
Magazin 00:08
Sibel Can’ın oğlu Engin Can...
Magazin 00:25
Yağmur Tanrısevsin tek bir...
Magazin 00:09
Nur Tuğba Namlı’nın ilk göz...
Magazin 01:37
Rana Cabbar son yolculuğuna...
Magazin 00:22
Sude Zülal Güler'den yürek...
Magazin 00:37
Bergüzar Korel kızı Leyla'yla...
Magazin 00:41
Leyla Bilginel'in oğlu...
Magazin 04:01
Çiçeği burnunda aşıklar Dilan...
Magazin 01:07
Merve Boluğur’dan şaşırtan...
Magazin 00:19
8 yıl sonra aşkı bulan Çağla...

Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan 49 yaşındaki Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, son olarak ise geçirdiği estetik operasyonuyla konuşulmuştu. Karlı, son estetik operasyonundan sonraki halini yayınladı. Ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekerken "Ne olmuş sana?" yorumu yapıldı. Öte yandan cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan Karlı'nın sıfır makyajlı görüntüleri çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın şaşkına çeviren son hali...

Magazin Videoları
Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

SON DAKİKA