49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan 49 yaşındaki Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, son olarak ise geçirdiği estetik operasyonuyla konuşulmuştu. Karlı, son estetik operasyonundan sonraki halini yayınladı. Ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekerken "Ne olmuş sana?" yorumu yapıldı. Öte yandan cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan Karlı'nın sıfır makyajlı görüntüleri çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın şaşkına çeviren son hali...