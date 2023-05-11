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49 yaşındaki Songül Karlı artık bambaşka biri! 20’li yaşlara geri döndü gören tanıyamadı!

49 yaşındaki Songül Karlı artık bambaşka biri! 20’li yaşlara geri döndü gören tanıyamadı!
11.05.2023 00:10 - Son Güncelleme: 11.05.2023 00:25

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Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Songül Karlı, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu. Gençleşmek için estetik doktorunun yolunu tutan Karlı, son haliyle Hadise ile Petek Dinçöz'e benzetildi ve bir sosyal medya kullanıcısı "Hadise ile Petek Dinçöz karışımı" yorumunda bulundu. Estetik sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Karlı, son yayınladığı pozlarla bir kez daha gündeme geldi.

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