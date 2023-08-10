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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 14:22 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 14:29

48'lik Ebru Gündeş’in adını hiç anmadığı kız kardeşine bakın! Yıllar sonra ortaya çıktı! Gören inanamadı! “İkizi kadar benziyor...”

Çingenem, Yaparım Bilirsin, Demir Attım, Ölümsüz Aşklar, Söyleyin ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Özellikle O Ses Türkiye'deki jüri arkadaşı Hadise'nin eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla bir dönem gündemden düşmeyen Gündeş, bu kez kız kardeşiyle adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının adını hiç anmadığı kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı. Abla-kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada "İkizi kadar benziyor" yorumu yapıldı. İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşi...

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