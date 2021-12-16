47'lik Pınar Altuğ spor paylaşımlarıyla damga vurdu! Fit haline beğeni yağdı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, son olarak spor paylaşımıyla gündeme geldi. Spor yaptığı anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaşan Altuğ, fit haliyle adeta sosyal medyayı salladı. Spor taytıyla objektif karşısına geçen oyuncu için "Kim der bir çocuk annesi", "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan o paylaşımı...