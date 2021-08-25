43’lük Mine Tugay’dan bikinili paylaşım! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, özellikle evinin bahçesinde derin dekolteli kıyafetleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. 43 yaşındaki oyuncu, yine iddialı bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Bu kez bikinili bir paylaşım yapan Tugay, adeta sosyal medyayı salladı. Deniz kenarınsa siyah bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yaşına işaret ederek "20'lik kızlara taş çıkartır", "Yıllar Mine'yi teğet geçiyor" yorumlarında bulundu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı yakıp kavuran o paylaşımı....