Haberler Magazin Videoları 43’lük Mine Tugay’dan bikinili paylaşım…

43’lük Mine Tugay’dan bikinili paylaşım…

43’lük Mine Tugay’dan bikinili paylaşım…
25.08.2021 00:27 - Son Güncelleme: 25.08.2021 00:33
Ana Sayfa 02:05
Kartal’da anne ve kızı evinde...
Ana Sayfa 00:23
Burcu Özberk’in ip askılı...
Ana Sayfa 00:35
Müslüm Gürses bakın aslen...
Ana Sayfa 01:56
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:48
ABD Afganistan’dan 31...
Ana Sayfa 00:35
Aleyna Tilki yatak odasından...
Ana Sayfa 22:18
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 05:21
Başkan Erdoğan: Gençlerimizle...
Ana Sayfa 00:27
Hazal Subaşı tekneden paylaştı
Ana Sayfa 00:42
Trabzonspor, Stefano Wilfred...
Ana Sayfa 02:52
Gaziantep’te 13 yaşındaki...
Ana Sayfa 00:24
Yeşilçam yıldızı Cüneyt...

43’lük Mine Tugay’dan bikinili paylaşım! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, özellikle evinin bahçesinde derin dekolteli kıyafetleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. 43 yaşındaki oyuncu, yine iddialı bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Bu kez bikinili bir paylaşım yapan Tugay, adeta sosyal medyayı salladı. Deniz kenarınsa siyah bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yaşına işaret ederek "20'lik kızlara taş çıkartır", "Yıllar Mine'yi teğet geçiyor" yorumlarında bulundu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı yakıp kavuran o paylaşımı....


Magazin Videoları
SON DAKİKA