Haberler Magazin Videoları 42’lik Petek Dinçöz’den bir ilk! Sır gibi sakladığı oğluna bakın! Sahneye çıkarıp karşılıklı oynadı! “Annesinin boyuna yetişmiş...”

42’lik Petek Dinçöz’den bir ilk! Sır gibi sakladığı oğluna bakın! Sahneye çıkarıp karşılıklı oynadı! “Annesinin boyuna yetişmiş...”

42’lik Petek Dinçöz’den bir ilk! Sır gibi sakladığı oğluna bakın! Sahneye çıkarıp karşılıklı oynadı! “Annesinin boyuna yetişmiş...”
01.01.2023 19:20

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İş insanı Serkan Kodaloğlu ile Mart 2022'de anlaşmalı olarak boşanan Petek Dinçöz'ün bu evlilikten bir oğlu oldu. Boşandıktan sonra gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla birlikte Amerika'ya giden Dinçöz, geçtiğimiz ağustos ayında çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi. Evlilik sonrası hem yurda hem de müziğe dönen ünlü şarkıcı, yılbaşı gecesi bir mekanda sahne aldı. İddialı kostümüyle dikkat çeken Dinçöz, bir ara oğlunu sahneye davet etti ve karşılıklı oynadı. Dinçöz, geceye damga vuran o anları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Şarkıcının gözünden sakındığı oğlunu ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dinçöz'ün oğlu için "Annesinin boyuna yetişmiş", "Koca delikanlı olmuş", "Maşallah" yorumları yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...

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