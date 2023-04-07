RAMAZAN İMSAKİYE
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42 yaşındaki Arda Kural'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı!

42 yaşındaki Arda Kural'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı!
07.04.2023 18:14

OTOMATİK OYNAT

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Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Sonrasında da hiç görmek istemediğimiz o haliyle karşımıza çıkmıştı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural sonrasında hayatına çeki düzen verdi. Tedavi gördü, zayıfladı ve kariyerine yeniden devam etmek için kolları sıvadı. Son olarak paylaştığı karede hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

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