4 aylık hamile olan Sinem Kobal son halini paylaştı! Hayranlarından yorum ve beğeni yağdı...

2016 yılında nikah masasına oturan ve ilk kızları Lalin'i 2020'de kucaklarına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncu Sinem Kobal, son halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede beğeni rekoru kırarken Kobal güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi Sinem Kobal'ın son hali...