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38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı

38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı
10.12.2022 00:41 - Son Güncelleme: 10.12.2022 00:46

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Kavak Yelleri, Babil, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol alan Aslı Enver, geçek Kasım ayında bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi. Düğünden kareleri Instagram hesabında yayınlayarak müjdeli haberi duyuran Enver'in nikah masasına oturduktan bir hafta sonra hamile olduğunu öğrendiği iddia edildi. Konuya dair henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Enver'in hamileliği nedeniyle daha önce anlaşma sağladığı ve okuma provası yapılan 'Benim Adım Farah' adlı dizinin kadrosundan da ayrıldığı öne sürüldü. Tüm bunlar yaşanırken Aslı Enver, son halini paylaştı. Ünlü oyuncu, son haliyle bir kez daha beğeni topladı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...

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