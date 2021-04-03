35 yaşına basan Özge Özpirinçci'nin doğum günü kutlamasına polis baskını! Burak Yamantürk küfür yağdırdı

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, önceki akşam Yeniköy'deki villasında yakın dostlarıyla beraber 35’inci yaşını kutladı. Ancak ünlü oyuncunun doğum günü kutlaması olaylı bitti. Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimlerin katıldığı kutlamayı polis bastı. Görüntü alamaya çalışan basın mensuplarına sinirlenen Burak Yamantürk ise gazetecilere küfür etti.

35 yaşına basan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, dün akşam gün Bebeköy'deki bir mekanda doğum gününü kutladı.

Ünlü oyuncunun doğum günü kutlamasına Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç katıldı.

Kutlama ekibi, daha sonra Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün Yeniköy'deki 3 katlı müstakil evine geçti.

POLİS BASTI!

Gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesten rahatsız olan komşular, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girmek istedi. Ancak Burak Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" diyerek geri çevirdi.

O sırada görüntü alamaya çalışan basın mensuplarına da sinirlenen Burak Yamantürk, gazetecilere bağırarak küfür etti.

Asayiş ekipleri ise yapılan inceleme sonucu Covid-19 kurallarına uygun hareket edildiği tespit ederek gruba ceza yazmadan olay yerinden ayrıldı.