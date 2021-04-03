3 Nisan İbo Show'a kimler katılacak? Defne Samyeli giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyaya damga vurdu

3 Nisan İbo Show'a kimler katılacak? 3 Nisan İbo Show konukları kimlerdir? İbo Show programına katılacak isimler programın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. İbo Show'un konuğu olan Defne Samyeli giydiği dekolteli elbiseyle çok konuşulacak. İşte 3 Nisan'da İbo Show'a katılacak isimler...

3 Nisan İbo Show'a kimler katılacak? 3 Nisan İbo Show konukları kimlerdir? İbo Show programına katılacak isimler programın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Haftanın renkli eğlence programlarından birisi olan İbo Show'da sürpriz isimler dikkat çekecek.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray yer alıyor.

İBO SHOW SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', her hafta çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.

Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. İbo Show'un yeni bölümüne kısa bir süre kala konuklar belli oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.