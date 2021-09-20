“3 harfli” İrem Derici'nin misafiri merak konusu oldu! Cem Belevi iması dikkat çekti

İrem Derici'nin misafiri merak konusu oldu! İrem Derici, sosyal medyada “Evde misafirim var” diye yazdı. Şarkıcı “Kim?” diye soran bir arkadaşına “3 harfli” cevabı vererek Cem Belevi iması yaptı.

Son günlerde Cem Belevi ile aşk yaşadığı konuşulan İrem Derici, dün bir pozunu sosyal medyada paylaştı.

Gelen "Ev hali" yorumuna "Misafirim var" yazan Derici, "Kim?" sorusuna da "3 harfli" cevabı vererek aşk iması yaptı. Cem Belevi'yle evde olduğunu ima eden şarkıcı, aşk iddaları hakkında "Konuşmak istemiyorum" dese de bir yandan da kendisi Cem Belevi ile ilişkisini gündeme getiriyor.

Cem Belevi ve İrem Derici, aşk iddiaları hakkında sürekli kafa karıştırıyor.