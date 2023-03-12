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3 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı belirleşen karnını paylaştı!

3 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı belirleşen karnını paylaştı!
12.03.2023 19:56

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Nazlı Kayı Sabancı, uzun bir süredir aşk yaşadığı Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikâh masasına oturdu. Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlenen çiftten geçen haftalarda müjdeli haber geldi. Sabancı çiftin bebek bekledikleri ortaya çıktı. Şimdilerde 3 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medyada yayınladı. Sosyetik ismin son hali dikkat çekerken ilk yorum Seda Sayan'dan geldi. İşte Nazlı Kayı Sabancı'nın son hali...

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