29 yaşındaki Belaruslu televizyon yıldızının burnu çürüdü! 3 kez burun estetiği olan Anastasia Balinskaya lanet okudu

Ünlü televizyoncunun estetik sonrası burnunun çürüdü! Yardım istedi, görenler dehşete düştü... 29 yaşındaki Anastasia Balinskaya, estetik operasyonu sonrası büyük bir şok yaşadı. 3 kez burun estetiği olan Balinskaya'nın, hijyenik şartlarda ameliyat yapılmadığı için bir süre sonra burnunda iltihaplanma ve içeriden çürüme başladı. Tekrar operasyon olmazsa burnunu kaybedecek olan ünlü isim, hayranlarından yardım isteyip bıçak altına yattığı güne lanet okudu...

29 yaşındaki Belaruslu ünlü televizyon yıldızı Anastasia Balinskaya yaptırdığı burun ameliyatının hijyenik koşullarda olmamasından dolayı burnunda iltihaplanma başladığını söyledi.

Burnunda oluşan iltihap için defalarca doktora giden Anastasia'nın burnundaki çürüme, kullandığı ilaç ve damlalara rağmen durdurulamıyor.

Doktorların kendisine burnunun müdahale edilmemesi takdirde tamamen çürüyeceğini söylediği Anastasia, 163,000 takipçisinden tedavi için kendisine maddi yardımda bulunmalarını istedi.

Burnunun tamamen çürümesinden korktuğunu belirten Anastasia doktorunun kendisine 'bir, maksimum iki ay sonra çok geç olur' dediğini belirtti.

Anastasia, çürüyen burnunun fotoğrafını "Plastik estetik ameliyatı kurbanı. Bıçak altına ilk yattığım güne lanet ediyorum" başlığı ile paylaştı.

Anastasia şöyle devam etti: "Dün doktora gittim. Doktor son ameliyatta doktorun burnuma yerleştirdiği yapay implantı, vücudum kabul etmediği için zamanla oluşan iltihabın burnumu çürütmeye başladığını ve iki ay içinde gereken müdahale yapılmadığı takdirde iki ay içinde burnumun tamamen çürüyeceğini söyledi."

"Bir iki ay içinde acil ameliyata ihtiyacım var. Bu süre süre zarfında gerekli parayı bulmaz isem burnumu tamamen kaybedebilirim. Ameliyat parasını vermeye maddi gücüm yetmiyor."

"Bir iki ay içinde acil ameliyata ihtiyacım var. Bu süre süre zarfında gerekli parayı bulmaz isem burnumu tamamen kaybedebilirim. Ameliyat parasını vermeye maddi gücüm yetmiyor."